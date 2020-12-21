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Espreso.tvОбществоВ Беларуси зарегистрировали вакцину с РФ "Спутник-V", прививки планируют начать в январе

В Беларуси зарегистрировали вакцину с РФ "Спутник-V", прививки планируют начать в январе


фото: reuters
Российскую вакцину "Спутник-V" зарегистрировали в Беларуси - с января там начнут вакцинацию от COVID-19

Об этом сообщает УП .

Беларусь стала первым государством, которое официально зарегистрировало российскую вакцину.

На территории страны также будет производство вакцины.

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Добровольная вакцинация в Беларуси началась 1 октября.

По словам главы Минздрава Беларуси Дмитрия Пиневич, массовые прививки белорусов начнут в январе.

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