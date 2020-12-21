В Беларуси зарегистрировали вакцину с РФ "Спутник-V", прививки планируют начать в январе
21 декабря, 2020, 16:03
Российскую вакцину "Спутник-V" зарегистрировали в Беларуси - с января там начнут вакцинацию от COVID-19
Об этом сообщает УП .
Беларусь стала первым государством, которое официально зарегистрировало российскую вакцину.
На территории страны также будет производство вакцины.
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Добровольная вакцинация в Беларуси началась 1 октября.
По словам главы Минздрава Беларуси Дмитрия Пиневич, массовые прививки белорусов начнут в январе.
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