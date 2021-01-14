Фьюри согласен откупиться от Уайлдера, чтобы подраться с Джошуа
Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, сообщает Sky Sports .
По словам Хирна, если суд признает контракт на третий бой между Фьюри и Уайлдером действующим, то британцу придется заплатить американскому боксеру компенсацию.
"Он не слишком переживает. Он думает, что контракт закончился. Относительно этого продолжается арбитраж. Я не вижу в этом проблемы. Если же они есть, Фьюри должен выплатить Уайлдеру определенную компенсацию, чтобы принять два боя с Джошуа", - сказал Хирн .
Фьюри и Уайлдер должны были провести третий бой осенью 2020 года, но из-за пандемии он не состоялся. Команда британца настаивает, что срок действия контракта на третий поединок истек.
Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился вничью. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 13 января промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум обратился к WBO с просьбой отсрочить Джошуа обязательную защиту титула против Александра Усика ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира.
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