Фьюри согласен откупиться от Уайлдера, чтобы подраться с Джошуа

14 января, 2021, 09:35

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри может заплатить Деонтею Уайлдеру компенсацию за разорванный контракт на бой, чтобы встретиться с Энтони Джошуа

Об этом заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн, сообщает Sky Sports .

По словам Хирна, если суд признает контракт на третий бой между Фьюри и Уайлдером действующим, то британцу придется заплатить американскому боксеру компенсацию.

"Он не слишком переживает. Он думает, что контракт закончился. Относительно этого продолжается арбитраж. Я не вижу в этом проблемы. Если же они есть, Фьюри должен выплатить Уайлдеру определенную компенсацию, чтобы принять два боя с Джошуа", - сказал Хирн .

Фьюри и Уайлдер должны были провести третий бой осенью 2020 года, но из-за пандемии он не состоялся. Команда британца настаивает, что срок действия контракта на третий поединок истек.

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером в декабре 2018 года завершился вничью. В феврале 2020 года в реванше британец нокаутировал американца и отобрал у него титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Джошуа владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 13 января промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум обратился к WBO с просьбой отсрочить Джошуа обязательную защиту титула против Александра Усика ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

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