Промоутер заявил, что Усик не помешает бою за звание абсолютного чемпиона между Фьюри и Джошуа

14 января, 2021, 11:11

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум убежден, что британец сразится с соотечественником Энтони Джошуа за звание абсолютного чемпиона мира

Об этом Арум заявил в интервью YouTube-канала Gareth A Davies.

По словам Арума, он убежден, что на кону в поединке между британским тяжеловесами будет стоять звание абсолютного чемпиона мира. Сейчас мешает этому обязательный претендент на титул WBO (Всемирной боксерской организации) украинец Александр Усик, который настаивает на первоочередном праве встретиться с Джошуа.

"Мы хотим собрать все титулы вместе и сделать бой за звание абсолютного чемпиона. Я считаю, что так и должно быть, это хорошо для бокса. Я уверен, что это произойдет. Не буду раскрывать подробности, но я убежден, что это случится. По крайней мере, в первом бою. Мы надеемся договориться о поединке Фьюри - Джошуа в январе ", - пообещал Арум.

Джошуа владеет титулами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 13 января промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум обратился к WBO с просьбой отсрочить Джошуа обязательную защиту титула против Александра Усика ради поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

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