Жесткий карантин в Украине не повлияет на курс валют, - советник Зеленского

14 января, 2021, 15:47

Введенный в Украине с 8 января жесткий карантин существенно не повлияет на курс гривни к доллару, считает советник президента Владимира Зеленского

Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, передает ОПГ .

Он отметил, что усиление карантинных мероприятий, введенные в Украине с 8 до 24 января с целью борьбы с распространением коронавируса, существенно не повлияет на курс гривни к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну .

"Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине", - сказал Устенко.

Советник напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривни в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн/долл.

Напомним, в Украине с 8 января начал действовать усиленный карантин, он продлится до 24 января.

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