В "Укртранснафте" не хотят, чтобы госкомпанию забирали из "Нафтогаза"

13 января, 2021, 20:14

И. о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает передать госпакеты акций "Укртранснафты" и "Укрнафты" НАК "Нафтогаз Украины" в управление Министерства энергетики

Эту идею уже раскритиковал один из топ-менеджеров "Нафтогаза" - заместитель гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник, который опубликовал в Facebook фрагмент проекта соответствующего документа.

"Нафтогаз" владеет 100% акций "Укртранснафта" и 50% + 1 акция "Укрнафта". Передачу акций было предложено провести в одном пакете с передачей в Минэнерго акций "Укрэнерго" и "Оператор ГТС", которыми сейчас владеют соответственно Министерство финансов и компания "Магистральные газопроводы Украины".

По мнению Андрея Пасишника, проект акта противоречит Политике собственности НАК, утвержденной постановлением Кабмина. "Поскольку министерства не имеют полномочий действовать от имени государства как акционера "Нафтогаза", такое предложение является незаконным вмешательством", - написал он.

По его словам, согласно Руководящим принципам организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) должно существовать четкое разграничение роли государства как собственника и регулятора. Полное административное и правовое разграничение обязанностей собственника и регулирования рынка является основополагающей предпосылкой создания равных условий для государственных компаний и частных компаний, а также является предпосылкой избежания искаженной конкуренции.

"Государство должно позволить государственной компании быть полностью автономной в ее операционной деятельности, направленной на достижение определенных целей, и воздерживаться от вмешательства в ее управление", - подчеркнул заместитель гендиректора "Укртранснафты" Пасишник.

Андрей Пасишник отметил, что безвозмездная передача пакетов акций приведет к возникновению у "Нафтогаза" убытков в сумме 11 724 708 грн при отсутствии источника покрытия таких убытков в проекте финансового плана компании на 2021 год.

"Изменение основных видов деятельности компании, реорганизация и/или отчуждение ее активов в значительных объемах может привести к нарушению обязательств предприятий Группы "Нафтогаз" по действующим кредитным договорам и международным публичным инструментам на общую сумму более 64,5 млрд грн и, как следствие, - дефолту по ним", - добавил он.

"Нафтогаз" в течение 3-4 квартала 2019 года осуществил выпуск на Ирландской фондовой бирже облигаций участия в кредите (Loan Participation Notes) на общую сумму более 1 500 млн долларов США со сроком обращения от трех до семи лет. Владельцами указанных облигаций являются ведущие международные инвестиционные банки и учреждения, включая международные финансовые организации.

"Согласно взятым на себя обязательствам по указанным публичными инструментам, НАК "Нафтогаз Украины" до момента полного их погашения должна придерживаться ряда заверений и гарантий и ковенантов относительно финансового состояния и деятельности предприятий Группы "Нафтогаз", в частности относительно поддержания удовлетворительного финансового состояния, сохранения объема собственных активов, а также продолжения ведения бизнеса способом и в объемах, существовавших на дату выпуска", - уверяет заместитель гендиректора "Укртранснафты".

Однако несмотря на эти обязательства перед кредиторами "Нафтогаз" в конце ноября 2020 года передал фиктивной фирме государственный газ стоимостью почти 2 миллиона гривен, что намного больше чем те 11,724 миллиона гривен, которые могут быть убытками от потери акций "Укртранснафты".

13 ноября 2020 года дочернее предприятие "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" утвердило «мировое соглашение» с ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя ООО - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ". Согласно ему "Укртрансгаз" передал ООО "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа стоимостью 2 миллиарда гривен. Несколько ранее председатель правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев лично подписал решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 млн кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа".

Журналисты выяснили, что вовлеченный в схему нынешний выгодоприобретатель - ООО "Профи Газ" - является полностью фиктивной компанией, в которой уставной капитал составляет 2600 грн и за короткое время сменилось несколько номинальных владельцев.