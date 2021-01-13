"Россия не имеет права преследовать украинцев на своей земле": США осудили приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"

13 января, 2021, 15:02

Посольство США в Киеве осудило незаконное решение суда в РФ о заключении трех крымских татар по обвинению в "участии в организации Хизб ут-Тахрир"

Об этом учреждение сообщило в Twitter.

"Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на их земле. Мы призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.

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Украинский МИД назвал приговоры крымским татарам в Ростове-на-Дону политическим преследованием и призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью освобождения политзаключенных.

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