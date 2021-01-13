"Россия не имеет права преследовать украинцев на своей земле": США осудили приговор трем крымским татарам по "делу Хизб ут-Тахрир"
Об этом учреждение сообщило в Twitter.
"Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на их земле. Мы призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных", - говорится в сообщении.
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- Украинский МИД назвал приговоры крымским татарам в Ростове-на-Дону политическим преследованием и призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью освобождения политзаключенных.
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Как сообщается, Россия приговорила трех крымских татар в целом к 48 годам - очередная серия несправедливых осуждений. Россия не имеет права задерживать, преследовать или осуждать украинцев на их земле. Мы призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных. #КрымЭтоУкраина- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 13, 2021 г.