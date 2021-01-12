"Дело" Хизб ут-Тахрир: "Россия незаконно осудила трех крымских татар в общей сложности на 47 лет заключения

12 января, 2021, 10:00

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону принял незаконное решение о заключении крымских татар по обвинению в "осуществлении террористической деятельности" и "участии в организации« Хизб ут-Тахрир "

Об этом заявила уполномоченная по правам человека ВР Людмила Денисова в Telegram.

Судья осудили Энвера и Ризы Омерова - на 18 и 13 лет соответственно, Айдер Джаппарова - на 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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"Осуждает принято незаконное решение относительно наших сограждан страной-агрессором, которая своими позорными действиями продолжает демонстративно нарушать международные договоры и нормы международного права", - написала Денисова.

В России, а также в оккупированном ею Крыму члены международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" регулярно подвергаются преследованиям. Представители организации называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламский "Халифат", но при этом отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что чувствуют несправедливое преследование со стороны российских властей. Оккупанты обычно инкриминируют участие в организации именно крымским татарам.