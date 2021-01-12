"Позорное решение по сфабрикованным обвинениям": Украина выразила РФ протест из-за приговоров крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир"

12 января, 2021, 11:43

Украинский МИД назвал приговоры крымским татарам в Ростове-на-Дону политическим преследованием и призвал международное сообщество усилить давление на Россию с целью освобождения политзаключенных

Об этом говорится в заявлении украинского МИД .

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с позорным решением Южного окружного военного суда Российской Федерации от 12 января 2021 года об осуждении трех граждан Украины - Айдера Джаппарова, Энвера Омерова и Ризы Омерова по делу так называемой " Белогорской группы Хизб ут-Тахрир "по сфабрикованным обвинениям в" организации и участия в деятельности террористической организации и насильственном захвате и удержании власти ", - говорится в сообщении.

Энвер и Риза Омерова и Айдер Джаппаров были незаконно задержаны на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым силовыми структурами оккупационной администрации РФ 10 июня 2019 и в нарушение норм международного права перемещены на территорию России в г.. Ростов-на-Дону.

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В министерстве иностранных дел отметили о политической мотивированности решения осудить Энвера Омерова - на 18 лет, Айдер Джаппарова - на 17 лет, Ризу Омерова - на 13 лет лишения свободы в колониях строгого режима.

"Указанные приговоры являются очередным доказательством использования российской судебной системы, которая не имеет ничего общего с правосудием, для продолжения политики преследования крымских татар и подавлений каких-либо признаков инакомыслия в оккупированном Крыму", - отметила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Требуем от РФ отменить решение суда и немедленно освободить Энвера и Ризу Омерова, Айдера Джаппарова, а также всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Россия должна прекратить системные политические преследования во временно оккупированном Крыму и придерживаться своих обязательств как государство-оккупант соответствии с международным правом ", - отметили в МИД.

"Призываем международное сообщество осудить применение РФ политических преследований против граждан Украины, а также усилить политико-дипломатическое давление с целью освобождения незаконно задержанных ней украинский и крымских татар", -добавила в ведомстве

1 января в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону состоялось заключительное судебное заседание по Белогорск "делу" Хизб ут-Тахрир ". 12 января в 10:00 по местному оккупационный суд объявил приговоры Омерова и Джаппарову.

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