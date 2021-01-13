Призываю, чтобы не было никакого насилия, - Трамп обратился к американцам

13 января, 2021, 22:04

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал американцев не прибегать к насилию

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"В свете сообщений о новых демонстрациях призываю не допускать никакого насилия, нарушения закона и вандализма. Я призываю всех американцев помочь снизить напряженность и обеспечить покой", - заявил он.

Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.

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