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МЗ предлагать с 25 января вернуться к адаптивному карантину, - Степанов


фото: reuters
Министерство здравоохранения планирует перейти к адаптивному карантину после окончания усиленных ограничений

Об этом заявил минстром здравоохранения Максим Степанов в эфире 1 + 1 .

"Начиная с 25 января, будет карантин с другими ограничениями, с другим режимом. В частности, это касается нашей стратегии: мы хотим дальше вернуться к адаптивному карантину", - сказал он.

Степанов заверил, что усилении ограничения, которые действуют до 24 января, не отменят и не продлят.

"В таком режиме, который действует до 24 января, (удлинять - ред.) Нет мнения", - подчеркнул министр.

Локдаун может быть повторен, если "будет сверхкритическая ситуация".

"Если мы привязываемся к количеству, то это около 30 тыс. Больных. Впрочем, это и количество госпитализированных, и количество тяжелых пациентов, и рост - с какой скоростью оно происходит", - заявил Степанов.

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