Ткаченко не поддержал Степанова в отношении продления усиленного карантина

12 января, 2021, 22:44

Министерство культуры и информационной политики не поддержит предложение о продлении усиленного карантина после 24 января

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в своем Telegram-канале.

"Жесткий карантин начался всего пять дней назад. А Степанов уже выступил с заявлением продлить локдаун в Украине после 24 января. Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги - не рано ли с выводами?" - спрашивает Ткаченко.

По его словам, надо видеть конкретные факты, которые являются основанием для продления режима усиленного карантина.

"Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу", - сказал министр.

Ткаченко пишет, что если такая дискуссия будет поднята на правительстве, то его ведомство не поддержит предложение о продлении усиленного карантина.