Ткаченко не поддержал Степанова в отношении продления усиленного карантина
Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в своем Telegram-канале.
"Жесткий карантин начался всего пять дней назад. А Степанов уже выступил с заявлением продлить локдаун в Украине после 24 января. Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги - не рано ли с выводами?" - спрашивает Ткаченко.
По его словам, надо видеть конкретные факты, которые являются основанием для продления режима усиленного карантина.
"Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по всему малому и среднему бизнесу", - сказал министр.
Ткаченко пишет, что если такая дискуссия будет поднята на правительстве, то его ведомство не поддержит предложение о продлении усиленного карантина.
-
Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткие карантинные ограничения в Украине необходимо продлить после 24 января .