Конкретные шаги будут обнародованы в ближайшее время, - Офис президента о санкциях за вмешательство в выборы в США

13 января, 2021, 22:35

В ОПУ заявили, что ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

"Офис Президента Украины Владимира Зеленского сделает все, что в его силах, для того чтобы ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности, независимо от партийной принадлежности", - говорится в сообщении.

Как заявили в ОПУ, конкретные шаги будут обнародованы в ближайшее время.

В сообщении ОПУ не указываются фамилии людей, которые могли вмешиваться в выборы в США. Вероятно, что речь идет о нардепе из фракции "Слуга народа" Александре Дубинском, на которого были наложены санкции американских властей.

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