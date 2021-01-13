Конкретные шаги будут обнародованы в ближайшее время, - Офис президента о санкциях за вмешательство в выборы в США
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
"Офис Президента Украины Владимира Зеленского сделает все, что в его силах, для того чтобы ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности, независимо от партийной принадлежности", - говорится в сообщении.
Как заявили в ОПУ, конкретные шаги будут обнародованы в ближайшее время.
В сообщении ОПУ не указываются фамилии людей, которые могли вмешиваться в выборы в США. Вероятно, что речь идет о нардепе из фракции "Слуга народа" Александре Дубинском, на которого были наложены санкции американских властей.
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Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".