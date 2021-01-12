"Надо время": Корниенко заявил, что "слуги народа" еще не обсуждали санкции США против нардепа Дубинского

12 января, 2021, 13:25

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал введение санкций против нардепа СН Александра Дубинского

Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода .

"Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь, и как это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифам, занятые более насущными вопросами ", - сказал Корниенко.

Напомним, Минфин США ввел санкции против некоторых украинцев за вмешательство в выборы: в списке Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"