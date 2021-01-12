"Надо время": Корниенко заявил, что "слуги народа" еще не обсуждали санкции США против нардепа Дубинского
12 января, 2021, 13:25
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал введение санкций против нардепа СН Александра Дубинского
Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода .
"Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь, и как это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифам, занятые более насущными вопросами ", - сказал Корниенко.
- Напомним, Минфин США ввел санкции против некоторых украинцев за вмешательство в выборы: в списке Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"
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