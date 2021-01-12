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Espreso.tvОбщество"Надо время": Корниенко заявил, что "слуги народа" еще не обсуждали санкции США против нардепа Дубинского

"Надо время": Корниенко заявил, что "слуги народа" еще не обсуждали санкции США против нардепа Дубинского


фото: fb
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал введение санкций против нардепа СН Александра Дубинского

Об этом он рассказал в комментарии Радио Свобода .

"Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь, и как это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что свежая информация. Мы заняты тарифам, занятые более насущными вопросами ", - сказал Корниенко.

  • Напомним, Минфин США ввел санкции против некоторых украинцев за вмешательство в выборы: в списке Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"

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