В ЕС начали распространять COVID-вакцину от Moderna

12 января, 2021, 10:30

В Евросоюзе началось распространение первых доз вакцины против коронавируса от компании Moderna

Об этом сообщает ЕП .

В частности, первые дозы вакцины получили в Бельгии, Нидерландах, Франции и Германии.

Сама вакцина имеет эффективность в 94%.

Вакцина Moderna производится в двух местах: в США и в городе Висп, Швейцария.

В Европе вакцины будут храниться в одном центре, но его точное местонахождение не разглашается.

Напомним, 23 декабря Министерство здравоохранения Канады утвердило использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna.

8 января Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны.