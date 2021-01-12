В ЕС начали распространять COVID-вакцину от Moderna
12 января, 2021, 10:30
В Евросоюзе началось распространение первых доз вакцины против коронавируса от компании Moderna
Об этом сообщает ЕП .
В частности, первые дозы вакцины получили в Бельгии, Нидерландах, Франции и Германии.
Сама вакцина имеет эффективность в 94%.
Вакцина Moderna производится в двух местах: в США и в городе Висп, Швейцария.
В Европе вакцины будут храниться в одном центре, но его точное местонахождение не разглашается.
- Напомним, 23 декабря Министерство здравоохранения Канады утвердило использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna.
- 8 января Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны.
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