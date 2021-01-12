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Espreso.tvОбществоВ ЕС начали распространять COVID-вакцину от Moderna

В ЕС начали распространять COVID-вакцину от Moderna

В Евросоюзе началось распространение первых доз вакцины против коронавируса от компании Moderna

Об этом сообщает ЕП .

В частности, первые дозы вакцины получили в Бельгии, Нидерландах, Франции и Германии.

Сама вакцина имеет эффективность в 94%.

Вакцина Moderna производится в двух местах: в США и в городе Висп, Швейцария.

В Европе вакцины будут храниться в одном центре, но его точное местонахождение не разглашается.

  • Напомним, 23 декабря Министерство здравоохранения Канады утвердило использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna.
  • 8 января Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны.

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