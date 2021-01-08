Великобритания одобрила вакцину от коронавируса компании Moderna

8 января, 2021, 17:04

Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передает Sky News .

Великобритания одобрила третью вакцину против коронавируса. Ранее разрешение получили Pfizer / BioNTech и AstraZeneca, которые уже применяются.

Сама вакцина имеет эффективность в 94%.

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Так, страна уже заказала 7 млн доз вакцины от Moderna, и, ожидается, что страна вскоре еще купит 10 млн доз вакцин, которые будут доступны не раньше марта этого года.

"Несмотря на то, что мы сейчас иммунизируем тех, кто наиболее рискует заразиться COVID-19, я призываю всех продолжать придерживаться (карантинных - ред.) правил, чтобы количество случаев было низким и чтобы защитить наших близких", - добавляет министр.

Напомним, 23 декабря Министерство здравоохранения Канады утвердило использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna.

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