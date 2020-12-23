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Espreso.tvОбществоКанада одобрила вакцину от коронавируса компании Moderna

Канада одобрила вакцину от коронавируса компании Moderna

Минздрав Канады утвердил использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna

Об этом говорится на сайте компании.

После анализа данных о вакцине Минздрав решил, что вакцина соответствует всем требованиям.

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Канада получит 40 млн доз вакцины Moderna.

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В Минздраве отметили, что будут следить за безопасностью вакцины.

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