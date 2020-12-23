Канада одобрила вакцину от коронавируса компании Moderna
23 декабря, 2020, 19:54
Минздрав Канады утвердил использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna
Об этом говорится на сайте компании.
После анализа данных о вакцине Минздрав решил, что вакцина соответствует всем требованиям.
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Канада получит 40 млн доз вакцины Moderna.
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В Минздраве отметили, что будут следить за безопасностью вакцины.
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