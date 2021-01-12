Twitter заблокировал 70тысяч аккаунтов, связанных с теорией заговора QAnon

12 января, 2021, 16:47

Социальная сеть Twitter заблокировала тысячи аккаунтов сторонников теории заговора QAnon

Как сообщили в пресс-службе компании, всего забанили около 70 тысяч микроблогов.

Одни и те же лица могли быть авторами нескольких аккаунтов.

В компании заявили, что блокирование началось еще с пятницы 8 января.

"Учитывая насильственные события в Вашингтоне и повышенный риск причинения вреда, мы в пятницу после обеда начали на постоянной основе приостанавливать тысячи аккаунтов, прежде всего занимавшихся распространением контента QAnon. Эти аккаунты были привлечены к масштабному распространение вредоносного контента, связанного с QAnon и были предназначены прежде всего для пропаганды в соцсети этой теории заговора", - сообщили в Twitter.

Согласно заявлению, блокировка такого количества аккаунтов может привести к тому, что некоторые аккаунты потеряют тысячи подписчиков.

Ранее соцсеть навсегда заблокировала аккаунты действующего президента США Дональда Трампа и его кампании.

Теория заговора QAnon продвигает идею, что президент США Дональд Трамп разоблачить глобальный схему сексуальной эксплуатации детей, в которую якобы вовлечены представители Демократической партии. Сторонники QAnon считают, что существует заговор против Трампа.

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