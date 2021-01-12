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Espreso.tvОбществоСуд добавил 11 томов к делу Шеремета и назначил следующее заседание через неделю

Суд добавил 11 томов к делу Шеремета и назначил следующее заседание через неделю

12 января Шевченковский районный суд принял решение об отводе от дела представителя одного из потерпевших

Об этом сообщает Укринформ.

Во время заседания по делу Шеремета суд принял решение доьавить к делу 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного разбирательства. Прокурор объявил номера томов производства, которые были приобщены в суде для дальнейшего изучения.

Также Шевченковский райсуд постановил отвести одного из представителей пострадавших, Андрея Мамалыгу, от участия в этом процессе.

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В ходе заседания председательствующая судья Оксана Голуб спросила у представителя потерпевшей по делу Елены Притулы Оксаны Мельник, готова ли она перейти к исследованию материалов, или ей нужно дать время для ознакомления с материалами.

Мельник попросил суд сделать перерыв для того, чтобы она могла ознакомиться с материалами.

Судья объявила, что суд перейдет к исследованию приобщенных в суде прокурором материалов следствия на следующем судебном заседании - 19 января в 14:00.

  • Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его авто в центре Киева утром 20 июля 2016 года.
  • 12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь.
  • 10 декабря 2020 года Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
  • Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужащих о подготовке убийства Павла Шеремета.
  • В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия", добавив, что подозреваемым Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, который более года находится подарестом инкриминируют только исполнение. Напомним, по первой версии следствия подозреваемые решили убить журналиста Павла Шеремета "увлекшись ультранационалистическими идеями с целью достижения дестабилизации в стране".

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