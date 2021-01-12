Суд добавил 11 томов к делу Шеремета и назначил следующее заседание через неделю
Об этом сообщает Укринформ.
Во время заседания по делу Шеремета суд принял решение доьавить к делу 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного разбирательства. Прокурор объявил номера томов производства, которые были приобщены в суде для дальнейшего изучения.
Также Шевченковский райсуд постановил отвести одного из представителей пострадавших, Андрея Мамалыгу, от участия в этом процессе.
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В ходе заседания председательствующая судья Оксана Голуб спросила у представителя потерпевшей по делу Елены Притулы Оксаны Мельник, готова ли она перейти к исследованию материалов, или ей нужно дать время для ознакомления с материалами.
Мельник попросил суд сделать перерыв для того, чтобы она могла ознакомиться с материалами.
Судья объявила, что суд перейдет к исследованию приобщенных в суде прокурором материалов следствия на следующем судебном заседании - 19 января в 14:00.
- Напомним, журналиста Павла Шеремета взорвали в его авто в центре Киева утром 20 июля 2016 года.
- 12 декабря 2019 года украинские правоохранители сообщили о задержании 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военной медсестры Яны Дугарь.
- 10 декабря 2020 года Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
- Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужащих о подготовке убийства Павла Шеремета.
- В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия", добавив, что подозреваемым Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, который более года находится подарестом инкриминируют только исполнение. Напомним, по первой версии следствия подозреваемые решили убить журналиста Павла Шеремета "увлекшись ультранационалистическими идеями с целью достижения дестабилизации в стране".
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