Украинские правоохранители могли знать о подготовке убийства Шеремета еще во времена Януковича - белорусский офицер Макар

10 января, 2021, 16:50

Бывший белорусский спецназовец Игорь Макар, заявил, что украинских правоохранителей могли предупредить о подготовке КГБ Беларуси к покушению на журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году

Об этом Макар заявил в интервью "Новой газете".

По его словам, украинских правоохранителей могли предупредить о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году.

"В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ", - сказал Макар.

Справка

Белорусский след в убийстве Шеремета украинскими следователями ранее серьезно не изучался.

4 января 2021 года авторитетный брюссельский портал EUObserver обнародовал запись совещания под председательством Зайцева, имевшего место в 2012 году. Продолжительность записи - более 20 мин.

"Вот по Шеремету нужно сработать... Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу... ни рук, ни ног не соберут", - говорит человек с голосом, похожим на голос Зайцева.

По предварительным данным, смета спецоперации составила $1,5 млн.

Эту запись EUObserver получил от Игоря Макара. Также она есть на YouTube.

После выхода публикации Национальная полиция Украина, расследующая убийство Шеремета в Киеве, через Службу внешней разведки получила файл Макара.

В настоящее время проводится экспертиза этого аудио. Также украинские правоохранители соглашаются допросить Макара.

В полиции добавляют, что полученная новая информация о "белорусском следе" касается исключительно заказчиков убийства журналиста.

Исполнителями, напомним, считаются украинский врач-волонтер Юлия Кузьменко и военные Андрей Антоненко и Яна Дугарь.

Напомним, 9 января отставной офицер из спецподразделения "Алмаз" Министерства внутренних дел Республики Беларусь Игорь Макар, который от имени оппозиционного "Народного трибунала Беларуси" обнародовал аудиозапись тайного совещания в кабинете председателя белорусского КГБ в 2008-2012 годах Вадима Зайцева заявил, что готов прибыть в Украину.

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