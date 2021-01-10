Украинские правоохранители могли знать о подготовке убийства Шеремета еще во времена Януковича - белорусский офицер Макар
Об этом Макар заявил в интервью "Новой газете".
По его словам, украинских правоохранителей могли предупредить о подготовке убийства журналиста Павла Шеремета еще в 2012 году.
"В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД. Кстати, тогда Вадим Зайцев и был снят с должности председателя КГБ", - сказал Макар.
Справка
Белорусский след в убийстве Шеремета украинскими следователями ранее серьезно не изучался.
4 января 2021 года авторитетный брюссельский портал EUObserver обнародовал запись совещания под председательством Зайцева, имевшего место в 2012 году. Продолжительность записи - более 20 мин.
"Вот по Шеремету нужно сработать... Сделаем закладку какую-то и так далее, чтобы эту крысу... ни рук, ни ног не соберут", - говорит человек с голосом, похожим на голос Зайцева.
По предварительным данным, смета спецоперации составила $1,5 млн.
Эту запись EUObserver получил от Игоря Макара. Также она есть на YouTube.
После выхода публикации Национальная полиция Украина, расследующая убийство Шеремета в Киеве, через Службу внешней разведки получила файл Макара.
В настоящее время проводится экспертиза этого аудио. Также украинские правоохранители соглашаются допросить Макара.
В полиции добавляют, что полученная новая информация о "белорусском следе" касается исключительно заказчиков убийства журналиста.
Исполнителями, напомним, считаются украинский врач-волонтер Юлия Кузьменко и военные Андрей Антоненко и Яна Дугарь.
- Напомним, 9 января отставной офицер из спецподразделения "Алмаз" Министерства внутренних дел Республики Беларусь Игорь Макар, который от имени оппозиционного "Народного трибунала Беларуси" обнародовал аудиозапись тайного совещания в кабинете председателя белорусского КГБ в 2008-2012 годах Вадима Зайцева заявил, что готов прибыть в Украину.
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