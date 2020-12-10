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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: суд оставил Антоненко в СИЗО до 7 февраля

Дело Шеремета: суд оставил Антоненко в СИЗО до 7 февраля


фото: facebook.com/stas.kozluk
Шевченковский суд Киева продлил на 2 месяца меры пресечения для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь

Об этом сообщает Общественное.

Дугарь остается под личным обязательствам и залогом, Кузьменко - под домашним арестом, а Антоненко - под стражей до 7 февраля.

Защита Антоненко настаивала на том, чтобы его отпустили на поруки, кроме того, в суд приехали около 10 человек, в том числе нардепов, которые готовы были выступить поручителями подозреваемого. Охрана суда не пустила их в зал заседаний.

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