Оккупанты не пустили через Керченский мост крымских татар, которые ехали поддержать обвиняемых по "делу" Хизб ут-Тахрир "
12 января, 2021, 08:39
На Керченском мосту оккупанты задержали более 120 крымских татар, которые направлялись в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигуратам Белогорской группы по "делу" Хизб ут-Тахрир "
Об этом сообщает "Крымская солидарность" .
Это произошло ночью, людей останавливали на въезде на мост и не пускали в направлении Ростова. В них забирали паспорта и документы на машины.
По состоянию на 3 ночи, на посту стояли 25 машин.
Сред находящихся на мосту есть ветераны крымскотатарского движения, одному из них - Усеина Велихаеву ночью стало плохо - поднялось давление, ему вызвали скорую помощь.
Татары стояли на мосту 9:00, затем им начали возвращать документы после проверки, но ехать они могут только в направлении оккупированного Крыма.
- 11 января в Южном окружном военном суде в российском Ростове-на-Дону состоялось заключительное судебное заседание по Белогорск "делу" Хизб ут-Тахрир ". 12 января в 10:00 по местному времени запланировано объявление итогов по этому делу.
- 23 декабря 2020 во время судебного заседания прокуроры требовали 19 лет колонии строгого режима, из них 3 года - в тюрьме, 1 год и 9 месяцев ограничения после освобождения для Энвера Омерова и 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме с ограничением 6 месяцев после освобождения для Ризы Омерова. Айдеру Джеппарова - 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, 1 год и 2 месяца ограничения после освобождения.