Оккупанты не пустили через Керченский мост крымских татар, которые ехали поддержать обвиняемых по "делу" Хизб ут-Тахрир "

12 января, 2021, 08:39

На Керченском мосту оккупанты задержали более 120 крымских татар, которые направлялись в Ростов-на-Дону на оглашение приговора фигуратам Белогорской группы по "делу" Хизб ут-Тахрир "

Об этом сообщает "Крымская солидарность" .

Это произошло ночью, людей останавливали на въезде на мост и не пускали в направлении Ростова. В них забирали паспорта и документы на машины.

По состоянию на 3 ночи, на посту стояли 25 машин.

Сред находящихся на мосту есть ветераны крымскотатарского движения, одному из них - Усеина Велихаеву ночью стало плохо - поднялось давление, ему вызвали скорую помощь.

Татары стояли на мосту 9:00, затем им начали возвращать документы после проверки, но ехать они могут только в направлении оккупированного Крыма.