Председатель Львовской ОГА призвал руководство "Слуги народа" отреагировать на санкции США против Дубинского

12 января, 2021, 15:48

Председатель Львовской ОГА, член партии "Слуга народа" Максим Козицкий призывает партию оценить ситуацию с народным депутатом Александром Дубинским, против которого США ввели санкции

Об этом он написал в Facebook.

США ввели санкции против 7 граждан

"Среди этих людей - народный депутат от ПП "Слуга народа" и глава Киевской областной организации партии Александр Дубинский. Его называют "частью связанной с Россией сети иностранного влияния". Обвинения достаточно серьезные", - написал Козицкий.

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Он как глава Львовской облгосадминистрации и депутат Львовского областного совета от ПП "Слуга народа" призвал руководство партии дать оценку ситуации.

Напомним, Минфин США ввел санкции против некоторых украинцев за вмешательство в выборы: в списке Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".