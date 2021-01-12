МЮ назвал "Реалу" и ПСЖ цену на своего лидера
12 января, 2021, 14:44
"Манчестер Юнайтед" хочет получить за французского футболиста Поля Погба 75 млн евро
Об этом сообщает Mundo Deportivo .
Погба остается главной целью тренера "Реала" Зинедина Зидана. Манчестерцы хотят продать француза летом 2021 и вернуть часть из 105 млн евро, которые они заплатили в 2016 году "Ювентусу".
Стартовая цена Погба составляет 75 млн евро. На француза также претендует ПСЖ.
27-летний Погба в нынешнем сезоне сыграл за МЮ 21 матч, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
- 6 ноября стало известно, что МЮ готовы снизить цену за Погба в 60 млн евро.
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