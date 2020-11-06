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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" снизил цену на скандального футболиста

"Манчестер Юнайтед" снизил цену на скандального футболиста


фото: Getty Images
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть Англию следующим летом

Об этом сообщает Daily Mail.

Боссы МЮ уже долго раздумывают над продажей футболиста и готовы снизить цену до 60 млн евро. Главным претендентом на 27-летнего хавбека является мадридский "Реал".

В прошлом сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" лишь 22 матча, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

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