"Манчестер Юнайтед" снизил цену на скандального футболиста
6 ноября, 2020, 16:36
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть Англию следующим летом
Об этом сообщает Daily Mail.
Боссы МЮ уже долго раздумывают над продажей футболиста и готовы снизить цену до 60 млн евро. Главным претендентом на 27-летнего хавбека является мадридский "Реал".
В прошлом сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" лишь 22 матча, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.
В декабре полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- 4 февраля сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба.
- 16 октября "Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта с полузащитником Полем Погба.
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