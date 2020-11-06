"Манчестер Юнайтед" снизил цену на скандального футболиста

6 ноября, 2020, 16:36

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть Англию следующим летом

Об этом сообщает Daily Mail.

Боссы МЮ уже долго раздумывают над продажей футболиста и готовы снизить цену до 60 млн евро. Главным претендентом на 27-летнего хавбека является мадридский "Реал".

В прошлом сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" лишь 22 матча, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.