"Манчестер Юнайтед" назвал новую цену за скандального футболиста
11 января, 2021, 14:53
Боссы английского "Манчестер Юнайтед" готовы продать полузащитника Поля Погба за 83 млн евро
Об этом сообщает Express.
Французом активно интересуется ПСЖ, который намерен усилить свою линию полузащиты. Контракт Поля Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2022-го года. Англичане готовы продать хавбека за 83 млн евро.
В текущем сезоне Погба провел за МЮ 21 матч, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость исполнителя составляет 65 млн евро.
Большую часть прошлого сезона Погба пропустил из-за травмы щиколотки. В декабре прошлого года полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.
- В феврале прошлого года сообщалось, что многие футболисты английского "Манчестер Юнайтед" считают, что клубу нужно избавиться от французского полузащитника Поля Погба.
- 16 октября "Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта с полузащитником Полем Погба.
- 6 ноября стало известно, что МЮ готов снизить цену за Погба до 60 млн евро.
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