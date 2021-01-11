 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" назвал новую цену за скандального футболиста

"Манчестер Юнайтед" назвал новую цену за скандального футболиста


фото: Getty Images
Боссы английского "Манчестер Юнайтед" готовы продать полузащитника Поля Погба за 83 млн евро

Об этом сообщает Express.

Французом активно интересуется ПСЖ, который намерен усилить свою линию полузащиты. Контракт Поля Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2022-го года. Англичане готовы продать хавбека за 83 млн евро.

В текущем сезоне Погба провел за МЮ 21 матч, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость исполнителя составляет 65 млн евро.

Большую часть прошлого сезона Погба пропустил из-за травмы щиколотки. В декабре прошлого года полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 января, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать