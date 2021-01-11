"Манчестер Юнайтед" назвал новую цену за скандального футболиста

11 января, 2021, 14:53

Боссы английского "Манчестер Юнайтед" готовы продать полузащитника Поля Погба за 83 млн евро

Об этом сообщает Express.

Французом активно интересуется ПСЖ, который намерен усилить свою линию полузащиты. Контракт Поля Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до лета 2022-го года. Англичане готовы продать хавбека за 83 млн евро.

В текущем сезоне Погба провел за МЮ 21 матч, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость исполнителя составляет 65 млн евро.

Большую часть прошлого сезона Погба пропустил из-за травмы щиколотки. В декабре прошлого года полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.