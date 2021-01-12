Еврокомиссия завершила предварительные переговоры о закупке восьмой COVID-вакцины

12 января, 2021, 20:13

Еврокомиссия завершила предварительные переговоры по поставке новой вакцины против коронавируса еще одной компанией - Valneva

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

"Еврокомиссия завершила сегодня предварительные переговоры с фармакологической компанией Valneva по закупке потенциальной вакцины ее производства против COVID-19. Перспективный контракт с Valneva даст возможность для всех стран-членов ЕС вместе закупить 30 млн доз, с возможностью дальнейшего выкупа еще до 30 млн доз вакцины" , - говорится в сообщении.

Напомним, в ЕС уже разрешены к использованию вакцины BioNtech-Pfizer и Moderna; подписаны контракты с разработчиками AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV и CureVac, и завершены предварительные переговоры с Novavax.

Страны-члены имеют право передавать избыточные дозы вакцин в страны с низкими или средними доходами, а также в другие страны-члены ЕС.

Напомним, 23 декабря Министерство здравоохранения Канады утвердило использование вакцины от COVID-19, которую разработала компания Moderna.

8 января Великобритания одобрила применение вакцины американской компании Moderna на территории страны.

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