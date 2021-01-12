Deutsche Bank прекращает сотрудничество с Трампом

12 января, 2021, 15:29

Deutsche Bank, который выдал компаниям президента США Дональда Трампа миллионы долларов займов, прекращает сотрудничеством с главой Белого дома после штурма Капитолия его сторонниками на прошлой неделе

Об этом сообщает Reuters.

По словам собеседника, знакомого с ситуацией, банк больше не будет вести дел с Трампом и в будущем.

Представитель банка отказался комментировать новость, а в Trump Organization также еще не ответили на запрос журналистов.

Отмечается, что Deutsche Bank в прошлом занял Trump Organization, которой сейчас руководят двое сыновей Трампа, около 340 млн долларов США.

Кроме того, американский Signature Bank, который давно обслуживает семью Трампа, закрывает два личных счета Трампа, сообщает Bloomberg. На них президент держал около 5,3 млн долларов. В официальном заявлении банк призвал к отставке Трампа "в интересах страны и ее народа".

Отмечается, что Signature Bank был одним из главных банков для президента США и его семьи. Также услугами этого банка пользовался адвокат Трампа Майкл Коэн.

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