Антоненко о пребывании в СИЗО: У меня начали выпадать зубы

12 января, 2021, 21:02

Подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал, что в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья

Об этом Антоненко рассказал журналистам во время очередного судебного заседания, сообщает Общественное .

"У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - отметил Антоненко.

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