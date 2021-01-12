Антоненко о пребывании в СИЗО: У меня начали выпадать зубы
12 января, 2021, 21:02
Подозреваемый по делу об убийстве Павла Шеремета Андрей Антоненко рассказал, что в последнее время у него ухудшилось состояние здоровья
Об этом Антоненко рассказал журналистам во время очередного судебного заседания, сообщает Общественное .
"У меня начали выпадать зубы, я даже с собой их принес. Это все последствия пребывания в СИЗО. Здесь оказывается квалифицированная помощь врачей, но этого мало, нужны нормальные условия", - отметил Антоненко.
Читайте также: Украинские правоохранители могли знать о подготовке убийства Шеремета еще во времена Януковича - белорусский офицер Макар
- Напомним, что 10 декабря 2020 Шевченковский райсуд Киева продлил на 2 месяца меру пресечения для подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
- Белорусская оппозиция передала СМИ записи разговоров белорусских спецслужащих о подготовке убийства Павла Шеремета.
- В МВД Украины заявили, что обнародованная информация "подтверждает основную версию следствия", добавив, что подозреваемым Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, который более года находится за решеткой, инкриминируют только исполнение.
- 12 января Шевченковский районный суд принял решение об отводе от дела Шеремета представителя одного из потерпевших. Также суд принял к делу 11 томов материалов следствия для дальнейшего их судебного разбирательства.