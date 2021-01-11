Защитник "Динамо" Миколенко рассказал, чем ему нравится Луческу
Об этом сообщает "Динамомания".
По словам Миколенко, Луческу требует от игроков бежать вперед даже тогда, когда команда побеждает 3: 0.
"В первом тайме на домашнем матче обычно не слышу подсказок, потому что играю на другой половине поля. А во втором тренер все в игре. Мне очень сильно запомнилось, что Луческу требует, чтобы мы шли вперед и забивали еще, даже если выиграем 3: 0. Он подсказывает любой момент. Это очень помогает футболистам в игре", - сказал защитник.
21-летний Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с сезона 2017/18. За сборную Украины сыграл 11 матчей. По оценке transfermarkt его трансферная стоимость составляет 13 млн евро.
- Напомним, 1 октября Виталий Миколенко продлил контракт с "Динамо" на 5 лет .
- 30 декабря Миколенко рассказал, что его родители переехали в Киев и тяжело работали , чтобы он мог заниматься футболом.
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