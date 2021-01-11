Защитник "Динамо" Миколенко рассказал, чем ему нравится Луческу

11 января, 2021, 15:22

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что ему очень нравится то, как Мирча Луческу общается с футболистами во время матчей

Об этом сообщает "Динамомания".

По словам Миколенко, Луческу требует от игроков бежать вперед даже тогда, когда команда побеждает 3: 0.

"В первом тайме на домашнем матче обычно не слышу подсказок, потому что играю на другой половине поля. А во втором тренер все в игре. Мне очень сильно запомнилось, что Луческу требует, чтобы мы шли вперед и забивали еще, даже если выиграем 3: 0. Он подсказывает любой момент. Это очень помогает футболистам в игре", - сказал защитник.

21-летний Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с сезона 2017/18. За сборную Украины сыграл 11 матчей. По оценке transfermarkt его трансферная стоимость составляет 13 млн евро.

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