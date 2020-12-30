Зарабатывали копейки и 20 лет снимали квартиру: лидер "Динамо" рассказал, на что пошли его родители, чтобы он стал футболистом

30 декабря, 2020, 14:48

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что его родители переехали в Киев и тяжело работали, чтобы он мог заниматься футболом

Об этом Миколенко рассказал в интервью YouTube-каналу "От души в душу".

По его словам, родители тяжело работали, чтобы заработать ему на обучение и снять квартиру.

"Когда мы переехали в Киев, вообще жесть была. В таком жили, просто... Однокомнатная квартира на Героев Днепра. Там просто ужас был. Родители столько "пахали", чтобы получить какие-то деньги, снять квартиру и заплатить за меня в школе, ведь я в платной учился. Когда переехал на базу, родителям и мне стало немного легче. Всю свою жизнь видел, как они зарабатывают эти копеечки, крупицы, поэтому не знаю, как после такого деньги могут меня испортить", - рассказал Миколенко.

Он добавил, что родители переехали в Киев для того, чтобы он мог заниматься футболом.

"Я напросился на просмотр, понравился, сказали, что надо переезжать в Киев. Мы с родителями собрались и поговорили. Мама с папой сказали, что будем переезжать. Мы 20 лет снимали квартиру. Я родился в селе, потом переехали в Черкассы, все время жили на съемной квартире", - вспомнил Миколенко.

21-летний Виталий Миколенко выступает за первую команду "Динамо" с сезона 2017/18. За сборную Украины сыграл 11 матчей. По оценке transfermarkt его трансферная стоимость составляет 13 млн евро.

Напомним, 1 октября Виталий Миколенко продлил контракт с "Динамо" на 5 лет .

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