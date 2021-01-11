Во избежание недоразумений: Зеленский поручил правительству дать бизнесу подробные объяснения относительно карантинных ограничений

11 января, 2021, 15:06

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания с участием членов правительства, представителей правоохранительных органов и членов СНБО.

"Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству как можно быстрее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми", - говорится в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас летальность от COVID-19 в Украине составляет 1,8% в то время как в мире этот показатель - 2,14%.

Также, по словам Шмыгаля, ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах. В частности, во многих странах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели и постоянно продолжается.

Премьер добавил, что в Украине работает транспорт, разрешена работа киосков, продаются продукты питания и бытовая химия. По его словам, при карантинных ограничениях в европейских странах на прилавках продуктовых магазинов не могут быть товары таких групп, как гигиенические средства, бытовая химия, одежда и тому подобное.

"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают , что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы ", - цитирует пресс-служба слова Шмыгаля.

Напомним, с 8 января начал действовать усиленный карантин , он продлится до 24 января.

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