У Меркель раскритиковали удаление Трампа с Twitter

11 января, 2021, 17:30

Правительство ФРГ не считает правильным решением блокировку аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа в Twitter

Об этом сообщает DW .

Правительство Германии критически отнеслось к блокированию аккаунта действующего президента США Дональда Трампа в Twitter.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт отметил, что свобода выражения мнений - это фундаментальное право, которое имеет решающее значение, поэтому может быть ограничено только в рамках, определенных законодателем, а не по решению руководства корпорации.

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Поэтому, по его словам, то, что компания Twitter бессрочно заблокировала аккаунт Трампа, канцлер ФРГ Ангела Меркель считает "проблематичным шагом".

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Зайберт отметил, что операторы соцсетей действительно несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация "не была отравлена ненавистью, ложью, и подстрекательством к насилию". Поэтому правильное поведение, по словам представителя правительства ФРГ - "не оставаться в стороне, когда контент, что относится к этим категориям, размещается на определенных каналах".

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