В Еврокомиссии раскритиковали Twitter за блокирование Трампа: сравнили с терактами 11 сентября

11 января, 2021, 15:38

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил свое удивление блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter "без оправданного и демократического контроля", и сравнил это событие по значимости для мира с терактами 11 сентября 2011 года

Об этом он написал в колонке для издания Politico.

"То, что генеральный директор может отключить рупор президента США без какой-либо другой формы контроля и противодействия, удивляет", - заявил Бретон.

"Это не только подтверждение мощности этих платформ, но также демонстрирует слабые места в организации общества в цифровом пространстве", - добавил он.

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В связи с этим Бретон выступил за то, чтобы установить правила поведения в цифровом пространстве с четкими обязательствами каждой из сторон и предохранителями.

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В целом Еврокомиссар сравнил удаление аккаунта Трампа с терактами 11 сентября 2011 года.

"Подобно тому, как 11 сентября ознаменовалось сменой парадигмы для Соединенных Штатов, если не для всего мира, то, когда речь зайдет о цифровых платформах в нашей демократии, такой датой будет 8 января 2021 года", - отметил Бретон.

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