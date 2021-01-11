Акции Twitter обвалились после блокировки аккаунта Трампа

11 января, 2021, 12:38

Акции компании Twitter, котирующихся в Германии, упали на 8% в первый торговый день после того, как поздно в пятницу компания навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа

Об этом сообщает Reuters.

Компания заявила, что остановка аккаунта Трампа, который насчитывал более 88 млн фолловеров, связана с риском дальнейшего насилия после беспорядков у Капитолия США в среду.

В понедельник утром акции социальной сети, котирующиеся в США, также упали на 8%.

После штурма Капитолия 6 января Twitter удалил аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump.

Ранее Parler, куда ушло много сторонников Дональда Трампа после блокировки в Twitter, заблокировала в своем магазине Google. Позже такое же решение было принято в Apple - социальную сеть удалили из App Store.

На фоне событий под Капитолием социальная сеть Twitter сообщила, что приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Дональда Трампа за "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".

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