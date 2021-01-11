Трамп возобновит участие в публичных мероприятиях на фоне заявлений об импичменте
Об этом сообщили в его администрации, пишет CBS News.
Трамп вновь приступит к своим обязанностям на фоне требований об отстранении его от должности президента.
Он должен провести дипломатические переговоры, действия по передаче власти и планово посетить границу с Мексикой.
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Источники в администрации Трампа ранее сообщали, что после штурма Капитолия у чиновников был план "переждать" десять дней, которые остались до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.
"Три источника в администрации США рассказали, что Трамп не намерен уходить в отставку и не ощущает принуждения к этому. Официально план применить 25-ю поправку не был представлен вице-президентом Пенсом, а лишение полномочий с помощью импичмента не кажется возможным", - добавили собеседники издания.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
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