Трамп возобновит участие в публичных мероприятиях на фоне заявлений об импичменте

11 января, 2021, 10:44

Президент США Дональд Трамп планирует возобновить участие в публичных мероприятиях впервые после беспорядков в Вашингтоне уже на текущей неделе

Об этом сообщили в его администрации, пишет CBS News.

Трамп вновь приступит к своим обязанностям на фоне требований об отстранении его от должности президента.

Он должен провести дипломатические переговоры, действия по передаче власти и планово посетить границу с Мексикой.

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Источники в администрации Трампа ранее сообщали, что после штурма Капитолия у чиновников был план "переждать" десять дней, которые остались до инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

"Три источника в администрации США рассказали, что Трамп не намерен уходить в отставку и не ощущает принуждения к этому. Официально план применить 25-ю поправку не был представлен вице-президентом Пенсом, а лишение полномочий с помощью импичмента не кажется возможным", - добавили собеседники издания.

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