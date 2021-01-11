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Espreso.tvОбществоТрамп анонсировал первую пресс-конференцию после беспорядков в Капитолии: сделает заявление относительно блокировок своих страниц в соцсетях

Трамп анонсировал первую пресс-конференцию после беспорядков в Капитолии: сделает заявление относительно блокировок своих страниц в соцсетях


фото: reuters
В понедельник, 11 января, президент США Дональд Трамп выступит перед прессой и прокомментирует блокировки своих аккаунтов в социальных сетях

Об этом сообщает CBS News.

"Общественность в понедельник увидит президента впервые после мятежа, он выступит с замечаниями относительно своей блокировки крупными технологическими компаниями", - сообщили журналисты телеканала.

Ранее Parler, куда ушло много сторонников Дональда Трампа после блокировки в Twitter, заблокировала в своем магазине Google. Позже такое же решение было принято в Apple - социальную сеть удалили из App Store.

На фоне событий с беспорядками под Капитолием социальная сеть Twitter сообщила, что приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Дональда Трампа за "риск дальнейшего подстрекательства насилия".

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