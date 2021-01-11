Трамп анонсировал первую пресс-конференцию после беспорядков в Капитолии: сделает заявление относительно блокировок своих страниц в соцсетях
Об этом сообщает CBS News.
"Общественность в понедельник увидит президента впервые после мятежа, он выступит с замечаниями относительно своей блокировки крупными технологическими компаниями", - сообщили журналисты телеканала.
Ранее Parler, куда ушло много сторонников Дональда Трампа после блокировки в Twitter, заблокировала в своем магазине Google. Позже такое же решение было принято в Apple - социальную сеть удалили из App Store.
На фоне событий с беспорядками под Капитолием социальная сеть Twitter сообщила, что приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Дональда Трампа за "риск дальнейшего подстрекательства насилия".
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb