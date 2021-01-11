Создатель Telegram Дуров раскритиковал Apple за цензуру, призвав переходить на Android

11 января, 2021, 12:50

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал корпорацию Apple за цензуру, призвав переходить на смартфоны с операционной системой Android

"Apple и Google представляют гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter. Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям", - заявил Дуров.

Комментируя блокирование социальной сети Parler в магазинах Google и Apple, Дуров напомнил, что на Android существует возможность устанавливать программное обеспечение сторонних разработчиков.

Основатель Telegram также пообещал, что для подстраховки пользователям Apple готовят возможность пользоваться мессенджером через браузер Safari со всеми функциями программы.

Ранее Parler, куда ушло много сторонников Дональда Трампа после блокировки в Twitter, заблокировала в своем магазине Google. Позже такое же решение было принято в Apple - социальную сеть удалили из App Store.

На фоне событий с беспорядком под Капитолием социальная сеть Twitter сообщила, что приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Дональда Трампа за "риск дальнейшего подстрекательства насилия".

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