"Ювентус" уверенно победил "Сассуоло" и вернулся в зону ЛЧ

11 января, 2021, 09:34

В 17-м туре чемпионата Италии туринский "Ювентус" победил "Сассуоло" со счетом 3:1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За "Ювентус" голами отметились Данилу, Аарон Рэмзи и Криштиану Роналду. В составе "Сассуоло" забил Грегуар Дефрель.

В конце первого тайма футболисты "Сассуоло" остались в меньшинстве. Красную карточку получил Педро Обианг. На тот момент счет был 0:0.

После 17-го тура Серии А "Ювентус" занимает четвертое место и имеет в активе 33 балла. Туринцы отстают от "Милана", который идет первым, на 7 очков. У команды Андреа Пирло еще одна игра в запасе.

Чемпионат Италии

17-й тур

10 января

"Ювентус" - "Сассуоло" 3:1

Голы: Данилу, 50, Рэмзи, 82, Роналду, 90 + 2 - Дефрель, 58

Удаление: Обианг, 45 + 2

3 января Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче чемпионата Италии против "Сассуоло".

9 января Малиновский помог "Аталанте" победить Беневенто" .

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