"Ювентус" уверенно победил "Сассуоло" и вернулся в зону ЛЧ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За "Ювентус" голами отметились Данилу, Аарон Рэмзи и Криштиану Роналду. В составе "Сассуоло" забил Грегуар Дефрель.
В конце первого тайма футболисты "Сассуоло" остались в меньшинстве. Красную карточку получил Педро Обианг. На тот момент счет был 0:0.
После 17-го тура Серии А "Ювентус" занимает четвертое место и имеет в активе 33 балла. Туринцы отстают от "Милана", который идет первым, на 7 очков. У команды Андреа Пирло еще одна игра в запасе.
Чемпионат Италии
17-й тур
10 января
"Ювентус" - "Сассуоло" 3:1
Голы: Данилу, 50, Рэмзи, 82, Роналду, 90 + 2 - Дефрель, 58
Удаление: Обианг, 45 + 2
- 3 января Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче чемпионата Италии против "Сассуоло".
- 9 января Малиновский помог "Аталанте" победить Беневенто" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb