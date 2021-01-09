Ассист Малиновского помог "Аталанте" одолеть "Беневенто" в чемпионате Италии

9 января, 2021, 17:52

Украинский футболист Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче чемпионата Италии против "Беневенто"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 64-й минуте при счете 1:1.

На 30-й минуте Йосип Иличич вывел "Аталанту" вперед, а Марко Сау вскоре после перерыва сравнял счет.

На 70-й минуте преимущество команды из Бергамо восстановил Рафаэль Толой. Сразу после этого Дуван Сапата увеличил отрыв "Аталанты".

Окончательный результат на 86-й минуте установил Луис Муриель, результативную передачу которому отдал Руслан Малиновский.

"Аталанта" победила "Беневенто" 4:1, набрала 31 очко и вышла на четвертое место. "Беневенто" имеет 21 пункт и идет десятым.

Чемпионат Италии

10-й тур

9 января

"Беневенто" - "Аталанта" 1:4

Голы: Сау, 50 - Иличич, 30 Толой, 70, Сапата, 71, Муриель, 86

Напомним, 3 января Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче чемпионата Италии против "Сассуоло".

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