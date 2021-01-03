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Espreso.tvСпортМалиновский помог "Аталанте" разгромить "Сассуоло" в чемпионате Италии

Малиновский помог "Аталанте" разгромить "Сассуоло" в чемпионате Италии


фото: Getty Images
Украинский футболист Руслан Малиновский сыграл за "Аталанту" в победном матче чемпионата Италии против "Сассуоло"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский начал матч в запасе и вышел на замену на 63-й минуте при счете 4: 0 в пользу команды из Бергамо. За "Аталанту" дубль сделал Дуван Сапата, по голу забили Маттео Пессина и Робин Госенс.

На 68-й минуте Луис Муриель забил в ворота "Сассуоло" пятый гол. В ответ команда Малиновского получила гол от Влада Кирикеша.

"Аталанта" победила "Сассуоло", набрала 25 очков и вышла на шестое место. "Сассуоло" имеет на 1 пункт больше и идет пятым.

Чемпионат Италии

15-й тур

3 января

"Аталанта" - "Сассуоло" 5: 1

Голы: Сапата, 11, 49, Пессина, 45, Госенс, 57, Муриель, 68 - Кирикеш, 75

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