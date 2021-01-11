"Они знают, как усиливать и по кому бить": Климкин о санкциях США против Дубинского и Онищенко
Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Оно (санкции США - ред.) достаточно ожидаемо. Относительно временных рамок, почему именно сейчас, тоже особых ни у кого сомнений не должно быть. Или это последнее? Думаю, что нет, поскольку американцы в вопросе санкций действуют стратегически. Они знают, как усиливать и по кому бить, во-первых, по кому бить дальше. Но с точки зрения, как мы, собственно, на себя будем примерять и как будем реагировать ", - отметил Климкин.
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По его словам, амбицией этой каденции избранного на президентских выборах в США Джо Байдена будет постепенный переход от отношений партнерства к союзничеству.
"А союзничество - это о друзьях, о доверии. Если американцы накладывают санкции на украинских граждан ... Украинцы должны поставить себе вопрос, о которых отношения союзничества мы можем говорить, когда американцы санкционируют, в том числе и действующих народных депутатов", - подчеркнул он.
- Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.
- Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.
- 7 декабря Печерский районный суд по жалобам Центра противодействия коррупции обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть дела о возможной госизмене против народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.
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