"Они знают, как усиливать и по кому бить": Климкин о санкциях США против Дубинского и Онищенко

11 января, 2021, 21:10

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что санкции США против ряда украинцев, в том числе "слуги" Александра Дубинского и экс-нардепа Александра Онищенко, были ожидаемыми

Об этом он заявил в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Оно (санкции США - ред.) достаточно ожидаемо. Относительно временных рамок, почему именно сейчас, тоже особых ни у кого сомнений не должно быть. Или это последнее? Думаю, что нет, поскольку американцы в вопросе санкций действуют стратегически. Они знают, как усиливать и по кому бить, во-первых, по кому бить дальше. Но с точки зрения, как мы, собственно, на себя будем примерять и как будем реагировать ", - отметил Климкин.

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По его словам, амбицией этой каденции избранного на президентских выборах в США Джо Байдена будет постепенный переход от отношений партнерства к союзничеству.

"А союзничество - это о друзьях, о доверии. Если американцы накладывают санкции на украинских граждан ... Украинцы должны поставить себе вопрос, о которых отношения союзничества мы можем говорить, когда американцы санкционируют, в том числе и действующих народных депутатов", - подчеркнул он.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушивания разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.

7 декабря Печерский районный суд по жалобам Центра противодействия коррупции обязал генерального прокурора Ирину Венедиктову открыть дела о возможной госизмене против народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача.

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