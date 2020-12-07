Суд обязал Венедиктову открыть дела против нардепов Дубинского и Деркача по факту госизмены, - ЦПК

7 декабря, 2020, 16:56

Печерский районный суд по жалобам Центра противодействия коррупции обязал генеральнго прокурора Ирину Венедиктову открыть дела о возможной госизмене против народных депутатов Александра Дубинского и Андрея Деркача

Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.

Центр обратился в Офис генпрокурора с заявлениями о преступлениях депутатов Деркача и Дубинского. Они заявили о необходимости расследования якобы коррупции избранного президента США Джо Байдена. Они также инициировали создание ВСК в Верховной Раде.

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"Учитывая стратегические отношения Украины и Штатов, такие действия можно расценивать как государственную измену. Венедиктова отказалась открывать дела. В Офисе генерального прокурора объяснили это тем, что ЦПК якобы "не предоставил фактических данных о совершении преступления", - заявили в центре.

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Суд обязал открыть уголовные дела в отношении Деркача и Дубинского.

В ЦПК добавили, что Венедикову обязали открыть дело о вероятной лжи в декларации, отмывание средств и уклонении от уплаты налогов Дубинского.

Ранее СМИ сообщали, что народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии Джо Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, "пленки" он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

Впоследствии СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло производство из-за прослушки разговора экс-вице-президента США Джозефа Байдена и пятого президента Петра Порошенко.