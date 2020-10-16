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Espreso.tvСпорт"Манчестер Юнайтед" продлил контракт со скандальным футболистом

"Манчестер Юнайтед" продлил контракт со скандальным футболистом


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Юнайтед" активировал опцию продления контракта с полузащитником Полем Погба

Об этом сообщил журналист Саймон Стоун в twitter.

Французский игрок останется в Манчестере, как минимум, на два ближайших года.

"Поль - наш игрок, он проведет здесь следующие два года. Я уверен, что он сфокусирован на том, чтобы отдать свой максимум. Не сомневаюсь, что в грядущие несколько лет мы увидим его в лучшей форме", - сказал главный тренер Уле Гуннар Сульшер.

В прошлом сезоне Погба провел за "Манчестер Юнайтед" всего 22 матча, забил 1 мяч и отдал 4 ассиста. Большую часть сезона хавбек пропустил из-за травмы лодыжки.

В декабре полузащитник восстановился от травмы, но получил рецидив после того, как бурно отпраздновал свадьбу своего брата.

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