Пелоси назвала Трампа опасным президентом и "служанкой Путина"

11 января, 2021, 10:36

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что против президента Дональда Трампа должно быть возбуждено уголовное дело за подстрекательство к насилию, она также упрекает его за бездействие относительно хакерской атаки на американские учреждения со стороны России

Об этом она сказала в интервью CBS.

"К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, является ненормальным, расстроенным и опасным президентом Соединенных Штатов. И осталось всего несколько дней до... мы сможем от него защититься. Но он сделал что-то настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело...

Мне нравится 25-я поправка, потому что она избавляет от него. Его нет в офисе. Но в Конгрессе есть сильная поддержка повторного импичмента президента. Этот президент виновен в подстрекательстве к восстанию. Он должен заплатить за это", - рассказала Пелоси.

По мнению спикера, президент может простить себя только за федеральные преступления, но не может простить себя за правонарушения штата.

Она также сказала, что вероятность нового выдвижения Трампа в президенты в случае безнаказанности - одна из причин, по которой люди выступают за импичмент.

По словам Пелоси, хотя Трамп и сказал своим сторонникам идти домой после насилия в Капитолии, но сами выборы сопровождались "его ложью, его искажениями, его иллюзией, что он победил на этих выборах безоговорочно".

Она заявила, что есть свидетельства того, что вторжение в Конгресс людей - "это была хорошо спланированная, организованная группа с руководством".

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Пелоси сказала, что просила информацию о средствах защиты от "опасного президента, который инициирует военные действия или что-то похуже».

Кроме того, спикер палаты представителей США считает, что Трамп слабо отреагировал в свое время на российское "кибервторжение".

"Я не знаю, что у россиян есть в отношении президента Трампа - частное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это... Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такой... служанка Путина", - добавила Пелоси.

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