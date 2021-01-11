Пелоси назвала Трампа опасным президентом и "служанкой Путина"
Об этом она сказала в интервью CBS.
"К сожалению, человек, который руководит исполнительной властью, является ненормальным, расстроенным и опасным президентом Соединенных Штатов. И осталось всего несколько дней до... мы сможем от него защититься. Но он сделал что-то настолько серьезное, что против него должно быть возбуждено уголовное дело...
Мне нравится 25-я поправка, потому что она избавляет от него. Его нет в офисе. Но в Конгрессе есть сильная поддержка повторного импичмента президента. Этот президент виновен в подстрекательстве к восстанию. Он должен заплатить за это", - рассказала Пелоси.
По мнению спикера, президент может простить себя только за федеральные преступления, но не может простить себя за правонарушения штата.
Она также сказала, что вероятность нового выдвижения Трампа в президенты в случае безнаказанности - одна из причин, по которой люди выступают за импичмент.
По словам Пелоси, хотя Трамп и сказал своим сторонникам идти домой после насилия в Капитолии, но сами выборы сопровождались "его ложью, его искажениями, его иллюзией, что он победил на этих выборах безоговорочно".
Она заявила, что есть свидетельства того, что вторжение в Конгресс людей - "это была хорошо спланированная, организованная группа с руководством".
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Пелоси сказала, что просила информацию о средствах защиты от "опасного президента, который инициирует военные действия или что-то похуже».
Кроме того, спикер палаты представителей США считает, что Трамп слабо отреагировал в свое время на российское "кибервторжение".
"Я не знаю, что у россиян есть в отношении президента Трампа - частное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это... Но нет другого объяснения, почему этот президент Соединенных Штатов такой... служанка Путина", - добавила Пелоси.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
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