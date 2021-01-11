Гавел тоже был президентом Чехии, но ничего общего, - Кулеба ответил на сравнение Земаном Революции Достоинства и штурма Капитолия

11 января, 2021, 13:33

В МИД Украины ответили на сравнение президента Чехии Милоша Земана штурма Капитолия с Евромайданом

Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба - президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", - отметил он.

По словам Земана, он не любит "насильственных" революций.

"Поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - сказал Земан.

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