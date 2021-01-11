Гавел тоже был президентом Чехии, но ничего общего, - Кулеба ответил на сравнение Земаном Революции Достоинства и штурма Капитолия
11 января, 2021, 13:33
В МИД Украины ответили на сравнение президента Чехии Милоша Земана штурма Капитолия с Евромайданом
Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Это все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба - президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", - отметил он.
По словам Земана, он не любит "насильственных" революций.
"Поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан и нечто подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - сказал Земан.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба - президенты Чехии, но на самом деле ничего общего https://t.co/bUqa9ahZSB- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 11, 2021 года