Из-за аварии на Полтавщине без газа остались 15 сел
Об этом со ссылкой на местное издание Круг информирует Еспресо.TV .
Это населенные пункты в Оржицком районе: Лазiркы, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи, Несено-Iржавець, Полуниевка.
По предварительной информации чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новички" и ГРС "Вишневое".
К месту аварии отправлено 2 аварийные бригады АО "Лубнигаз", сотрудники других аварийных бригад срочно вызываются на работу.
При запахе газа всех просят срочно звонить на 104.
Справка
9 января 2021 года в 15:50 в поле возле СелПУ Калайдинцы Лубенского района произошел взрыв магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.
Жертв и пострадавших нет.
В 16: была перекрыта подача газа к газопроводу.
Названы вероятную причину аварии.
Начато расследование.
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