Из-за аварии на Полтавщине без газа остались 15 сел

10 января, 2021, 08:10

В связи с мощным взрывом газа в магистральном газопроводе 15 сел Полтавской области осталось без газоснабжения

Об этом со ссылкой на местное издание Круг информирует Еспресо.TV .

Это населенные пункты в Оржицком районе: Лазiркы, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи, Несено-Iржавець, Полуниевка.

По предварительной информации чрезвычайная ситуация коснулась ГРС "Новички" и ГРС "Вишневое".

К месту аварии отправлено 2 аварийные бригады АО "Лубнигаз", сотрудники других аварийных бригад срочно вызываются на работу.

При запахе газа всех просят срочно звонить на 104.

Справка

9 января 2021 года в 15:50 в поле возле СелПУ Калайдинцы Лубенского района произошел взрыв магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением.

Жертв и пострадавших нет.

В 16: была перекрыта подача газа к газопроводу.

Названы вероятную причину аварии.

Начато расследование.

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