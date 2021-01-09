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Espreso.tvОбществоНа Полтавщине произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе

На Полтавщине произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе

Поблизости от города Лубны, в Полтавской области, произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе

Об этом сообщает компания "Лубныгаз" в facebook

В компании отметили, что на газопроводе, который обслуживает "Укртрансгаз", произошел взрыв на участке у села Калайдинцы, на Полтавщине.

"Мы получили оперативную информацию, что на магистральном газопроводе, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины" произошел взрыв на участке неподалеку от села Калайдинцы. Возможны аварийные отключения газа. АО "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство. Информация уточняется в оперативном режиме", - сообщили в компании.

Пользователи соцсетей публикуют видео взрыва, пламя от которого видно на расстоянии в несколько километров.

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