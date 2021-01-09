Установлена предварительная причина взрыва на газопроводе в Полтавской области

9 января, 2021, 18:14

Причиной взрыва на магистральном газопроводе в Полтавской области стала разгерметизация

Об этом сообщает Оператор ГТС в facebook.

По информации компании, причиной взрыва на газопроводе "Уренгой - Помары - Ужгород" поблизости от Лубнов, в Полтавской области, стала разгерметизация магистрального газопровода.

"ОГТСУ делает все необходимое, чтобы возобновить стабильную поставку газа потребителям обходным способом, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - заявили в ОГТСУ.

Об инциденте уведомили Нацполицию, ГСЧС и Службу безопасности Украины.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии", - говорится в заявлении.

Напомним, 9 января у города Лубны, в Полтавской области, произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе.

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