Трамп передумал баллотироваться в президенты США в 2024 году, - Politico

10 января, 2021, 22:32

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп отказался от идеи баллотироваться в президенты США в 2024 году

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, окружение Дональда Трампа считает, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Такого мнения придерживаются более 50 республиканцев из числа соратников действующего президента.

По мнению источников Politico, Трамп может шутить на эту тему, заявляя о планах пойти на выборы, но на самом деле делать этого не станет.

"Он не собирается выдвигаться. Он будет валять дурака и говорить, что будет выдвигаться. Он будет шутить. Не думаю, что он когда-нибудь скажет: "Я не буду выдвигаться". Но он просто не станет этого делать", - сказал один из собеседников издание.

Отмечается, что на решение Дональда Трампа повлиял тот факт, что в случае выдвижения, ему придется обнародовать ряд финансовых документов, которые сделают его уязвимым с точки зрения расследований и исков к нему.

Несколько республиканцев заявили, что если Трамп передумает и все-таки решит баллотироваться, то они будут отговаривать его от этого.

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