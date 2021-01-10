Трамп передумал баллотироваться в президенты США в 2024 году, - Politico
Об этом сообщает Politico.
По данным издания, окружение Дональда Трампа считает, что он не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Такого мнения придерживаются более 50 республиканцев из числа соратников действующего президента.
По мнению источников Politico, Трамп может шутить на эту тему, заявляя о планах пойти на выборы, но на самом деле делать этого не станет.
"Он не собирается выдвигаться. Он будет валять дурака и говорить, что будет выдвигаться. Он будет шутить. Не думаю, что он когда-нибудь скажет: "Я не буду выдвигаться". Но он просто не станет этого делать", - сказал один из собеседников издание.
Отмечается, что на решение Дональда Трампа повлиял тот факт, что в случае выдвижения, ему придется обнародовать ряд финансовых документов, которые сделают его уязвимым с точки зрения расследований и исков к нему.
Несколько республиканцев заявили, что если Трамп передумает и все-таки решит баллотироваться, то они будут отговаривать его от этого.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищавший здание Капитолия.
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