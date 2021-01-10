Президент Чехии Земан сравнил штурм Капитолия с Майданом
Об этом со ссылкой на Blesk сообщает "Европейская правда" .
По словам Земана, он не любит "насильственные" революции.
"Поэтому, например, мне также не нравится Майдан и что-то подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - сказал Земан.
Вместе с тем он возложил ответственность за события в Вашингтоне 6 января на действующего президента США Дональда Трампа.
"Дональд Трамп не признал поражения, но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его сторонниками. Это трусость уходящего политика", - заявил Земан.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу, по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, защищавший здание Капитолия.
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