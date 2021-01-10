Президент Чехии Земан сравнил штурм Капитолия с Майданом

10 января, 2021, 19:52

Президент Чехии Милош Земан заявил, что ему не нравятся революции вроде Майдана и осудил штурм Капитолия в Вашингтоне

Об этом со ссылкой на Blesk сообщает "Европейская правда" .

По словам Земана, он не любит "насильственные" революции.

"Поэтому, например, мне также не нравится Майдан и что-то подобное, что, как вы знаете, произошло в Киеве. И теперь у американцев это прямо дома", - сказал Земан.

Вместе с тем он возложил ответственность за события в Вашингтоне 6 января на действующего президента США Дональда Трампа.

"Дональд Трамп не признал поражения, но, что еще хуже, он бросил тысячи людей в бой перед Капитолием и внутри. Это косвенно привело к гибели пяти человек, большинство из которых были его сторонниками. Это трусость уходящего политика", - заявил Земан.

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